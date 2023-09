Saarland-Programm mit Konzert, Diskussionen und AfD-Doku Was bieten die Dokumentarfilmtage „LetsDok“?

Für unsere Region haben das Saarländische Filmbüro und die Saarland Medien eine Veranstaltungsreihe zusammengestellt. Verantwortlich fürs Programm sind saarländische Dokumentarfilmerinnen und -filmer: Nora Mazurek („Sommer im Garten“), Lydia Kaminski („Europe 1 – Die letzte Zukunft“) und Camilo Berstecher Barrero („Die Kundin“). Am Samstag, 10. September, beginnt „LetsDok Saarland“ um 20 Uhr im Sektor Heimat am Saarbrücker Osthafen mit zwei Dokumentarfilmen, an denen der SR beteiligt ist: In „Kriegsmädchen“ von der Saarbrücker Produktionsfirma „Fugee Films“ erzählen sechs Frauen und Mädchen aus drei Generationen, die als Kind den Krieg erleben mussten, aus ihrem Leben. In „Rocco und seine Brüder“ begleiten die Saarbrücker Filmemacher Philipp Majer und Lukas Ratius das gleichnamige Berliner Kunstkollektiv. Nach den Vorstellungen gibt es Diskussionen mit den Filmemacherinnen und Filmemachern, der Eintritt ist frei. Wer schon mal in die Filme hineinschauen will – beide sind in der ARD-Mediathek zu finden.