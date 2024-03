Musikfestival in Saarbrücken Ein Mann, eine Idee, ein Musikfestival

Manchmal kommt es anders, als man denkt: Das zeigt auch das Mini-Musikfestivals „ReVernissage“. „Eigentlich hatte ich zuerst die Idee, eine Ausstellung aus Georgien zu organisieren“, erzählt Pianist und Dozent an der Saarbrücker Musikhochschule Grigor Asmaryan. Doch dann kam von Esad Puzić von der Gallery Puzić in der Saarbrücker Johannisstraße der Vorschlag, die Ausstellung musikalisch zu umrahmen. Also organisierte Asmaryan innerhalb von nur zwei Monaten ein Musikfestival. Die erste Ausgabe fand im Juni 2023 statt. Jetzt geht es in die zweite Runde: Vom 15. bis zum 17. März werden in der Friedenskirche Saarbrücken drei Konzerte mit klassischer Musik gespielt.