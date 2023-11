Konzert in Saarbrücken Warum Anett Louisan in Saarbrücken ein bisschen länger blieb

Große Gefühle statt ausgelassene Fastnachtsstimmung – während anderorts im Saarland am 11. November der Start in die närrische Session gefeiert wurde, trat Annett Louisan am Samstag in der Saarbrücker Congresshalle live auf. Sie freue sich sehr, dass trotzdem so viele zu ihrem Konzert gekommen seien, erklärte die Chanson-Sängerin mit einem Augenzwinkern und ergänzte: „Hier erwartet Euch stattdessen ein Karneval der Gefühle.“ Mit ihrer charakteristischen Stimme und dem Esprit einer jung Gebliebenen versprühte die 46-Jährige jede Menge Charme und Witz.