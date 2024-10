Musik, Theater, Messe und Feste Was an diesem Wochenende im Saarland los ist

Am Samstag, 20 Uhr, gastieren Andreas Nagel und seine Band mit Schlager-Evergreens der 1950er und 1960er Jahre im Theater am Ring in Saarlouis. Zu hören sind unter anderem einige Hits von Peter Alexander, Caterina Valente, Udo Jürgens und Connie Francis. Der Stargeiger Daniel Hope tritt am Montag, 20 Uhr, ebenfalls im Theater am Ring in Saarlouis auf. Dort wird er „Einblicke in seine irische Herkunft gewähren“, verspricht der Veranstalter. Der Musiker blickt inzwischen auf eine über 30-jährige Karriere zurück. Aufgeführt werden unter anderem Werke von Komponisten der Renaissance bis hin zum Spätbarock, die sich zuweilen mit irischer Tanzmusik verbinden.