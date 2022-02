Neues Orchester in der Großregion : Auftakt für ein neues Orchester der Großregion

Saarbrücken/Merzig Junge Musikerinnen und Musiker hat die Pandemie extrem getroffen, weil es kaum Auftrittsmöglichkeiten gab. Das neue Kammerorchester der Großregion will exakt die bieten – und beim Start ins Profi-Musizieren helfen. Wie zwei Wahl-Kieler das jetzt schaffen wollen.

So starten sie jetzt hier ein Kammerorchester der Großregion (KOG). Mit rund 40 jungen Profi-Musikern und solchen, die es bald sein wollen. Darunter Freiberufler, aber auch Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, die just zwischen Abschluss und Einstieg in ein Berufsorchester stehen. Aus dem Saarland (zumeist Absolventen der Saarbrücker Musikhochschule), aus Lothringen, auch aus Belgien kommen sie, erläutert Bone. Nur auf die Luxemburger muss man (noch) ein bisschen warten. Schuld hat wie so oft derzeit Corona. Eigentlich wollte man quasi mit Pauken und Trompeten loslegen, sagt Dirigent und küsntlerischer Leiter Bone. Doch Bläser pusten Atemluft (und im schlechtesten Falle des Falles auch Corona-Viren) so vehement heraus, dass sofort Karl Lauterbachs Warn- und Mahnsirene losginge. Also musiziert man am 25. Februar (in der Saarbrücker Ludwigskirche) und am 26. Februar (in der Saarbrücker Hochschule für Musik) nun ohne Bläser aus dem Großherzogtum. Weberns langsamer Satz c-Moll, zwei Melodien von Grieg, Mozarts F-Dur Divertimento (KV 138) und Tschaikowskys Streicherserenade in C-Dur versprechen aber auch so Glanzpunkte.