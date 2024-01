Ausstellung im Centre Pompidou Starren auf einen putzigen Terrier in Metz

Einen ostdeutschen Plattenbau, drei Stockwerke hoch, haben Elmgreem & Dragset in die Vorhalle des Metzer Centre Pompidou gestellt. Er ist orginalgetreu nachgebaut bis hin zu den handgekritzelten Namensschildern an den Klingeln, den Graffiti-Schmierereien und Stickern. Genau so ein Bau, wie er neben dem Berliner Atelierhaus des skandinavischen Künstlerduos steht. Schlichteste Beton-Fertigbauweise für Arme in einem millionenschweren Vorzeige-Kunsttempel – größer könnte der Kontrast nicht sein. Dem nicht genug: In einem alten Mercedes-Kombi neben dem Plattenbau gewahrt man zwei schlafende junge Männer, russische Wanderarbeiter, die sich selbst ein Zimmer nicht leisten können.