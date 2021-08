Micky-Maus-Fan aus dem Saarland : BAP-Gründer Wolfgang Niedecken nennt ihn nur den „Micky-Maus-Mann“

Ein Leben für die Maus: SR-Moderator Christian Job ist seit Kindertagen Fan von Micky Maus. Foto: Iris Maria Maurer

Kirkel/Saarbrücken Seit 70 Jahren gibt es Micky-Maus-Hefte in Deutschland. Auf jeden Fall ein Grund zu feiern, meint Christian Job. Der SR-Moderator ist ein Riesen-Disney-Fan – und auch sein Haus steht ganz im Zeichen der Maus.

Von Sebastian Dingler

Jeder kennt die Micky Maus – und fast jeder im Saarland kennt Christian Job, zumindest seine Stimme. Der Radiomoderator des Saarländischen Rundfunks ist ein großer Disney-Fan, wobei er gleich sagt: „Ich bin jetzt kein Heft-Freak, aber von klein auf Fan der Filme.“ Natürlich habe seine Leidenschaft für Micky und Co. aber mit den Heften angefangen. „Ich habe die als Kind vom Opa in die Hand gedrückt bekommen. Neulich haben meine Eltern einen alten Ordner mit Bildern von mir gefunden, wo ich die Comics abgepaust habe.“

Job ist Jahrgang 1967 – „genau wie das Dschungelbuch“ – und großer Sammler von diversen Dingen rund ums Thema Disney, vorzugsweise von jenen, die mit der Hauptfigur Micky (englische Schreibweise: Mickey) zusammenhängen. Da unterscheidet er sich beispielsweise von den „Donaldisten“, die alles von und mit Donald Duck sammeln. Von so einem, dem Friseurmeister Peter Schug aus Berus, hat Job eines seiner wichtigsten Sammlungsstücke: Ein wahrscheinlich originales Titelblatt des ersten deutschen Hefts von 1951. „Wahrscheinlich“ deshalb, weil Schug die Echtheit nicht bezeugen kann. Und das erste Heft auch schon mal nachgedruckt wurde. Ein originales und komplettes Heft von 1951 soll übrigens um die 10 000 Euro wert sein, meint Job.

Sein wertvollstes Stück sei eine Trickfilm-Folie von 1936 mit dem Schriftzug „Mickey Mouse“. Die hat er von einem renommierten Shop ersteigert, der in der Nähe der Disney-Studios liege und vertrauenswürdig sei. Ähnliche Folien besitzt Job vom Bären Balu aus dem „Dschungelbuch“, von Kater Thomas O’Malley aus „Aristocats“ und von „Elliot, dem Schmunzelmonster“.

„Das ganze Haus ist ‚ver-micky-maust‘, zum Glück ist meine Familie tolerant“, sagt Job, der in Kirkel-Limbach wohnt und sich jetzt eine Art Sammel-Stopp auferlegt hat: „Wenn ich noch was dazunehmen würde, dann müsste das schon schöner sein als etwas, was ich schon habe.“ In der Tat wird der Besucher im Hauseingang erstmal von Originalbildern und Filmfolien empfangen. Den Treppenaufgang ziert ein Türknauf in Form einer stilisierten Mickymaus. „Eine große Kugel, zwei kleine: Da weiß jeder sofort, was das ist.“ In der Küche geht es weiter mit bedruckten Tassen, einem Pfannenwender und einem Küchenrollenhalter, im Bücherregal stehen die Micky-Maus-Bildbände, im Wohnzimmer liegen Plüschtiere, das Auto zieren Aufkleber. Natürlich besitzt Job sämtliche Disneyfilme: „Zuerst auf VHS-Kassette, deutsch und die englischen Originale, dann als DVD und jetzt als Blu-Ray.“

Das erste Heft von 1951? Ganz sicher ist sich Christian Job nicht, ob es wirklich ein Titelblatt des ersten deutschen Micky-Maus-Heftes ist. Dann könnte es 10 000 Euro wert sein. Für ihn ist es aber auf jeden Fall sein kostbarstes Sammlerstück. Foto: Iris Maria Maurer

Disney- und Micky-Maus-Musik sammle er besonders intensiv, etwa 1300 Titel liegen bei ihm auf der Festplatte. Außerdem nennt Job mehrere 40 Zentimeter hohe Kunstharzfiguren sein eigen. Selbst einen Donald Duck besitzt er: „Das ist aber so ziemlich das einzige, was ich von dem habe.“ Ist Job also Mickeyist, analog zu Peter Schug, dem Donaldisten? „Nein, die gibt’s weniger“, wiegelt er ab. Dennoch ist Micky Maus seine Lieblings-Disneyfigur. „Ich finde den cool, einmal weil er die Galionsfigur von Disney ist. Aber auch vom Charakter her: Der steht immer wieder auf, wenn er hingefallen ist, und am Ende ist er immer obenauf. Das ist als Lebensmotto nicht verkehrt.“ Über die Maus weiß er auch Interessantes aus der Historie zu berichten: „Micky war nicht immer der langweilige Saubermann! Am Anfang hat er Bier getrunken, geraucht und Minnie auf den Po gehauen.“ Erst nachdem es deswegen böse Briefe gab, in den 1930ern war das, wurde er braver gestaltet. „Familienfreundlichkeit ist ja das Markenzeichen von Disney.“ Damit das Personal nicht ganz langweilig wird, habe man der Maus Donald Duck als Choleriker an die Seite gegeben, so Job. „Und dann auch noch den blöden Goofy, der alles nur verstolpert.“

Seine Fans aber kann man sich nicht aussuchen – so habe sich Hitler gerne Micky Maus-Filme vorführen lassen. In Deutschland sei die Maus aber erst nach dem Krieg mit den Heftchen populär geworden, meint Job. Er selbst erinnert sich, wie er im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal alleine ins Kino durfte, in „Bernhard und Bianca“. Sein Vater habe außerdem die erste Raubkopie des „Dschungelbuchs“ im damaligen U-Matic-Format besessen.