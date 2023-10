Die Queen aus Beton Seine Bilder in Umzugskisten, aber immer noch mit ganzem Herzen Künstler

Er ist mit ganzem Herzen Künstler, dennoch sucht er jetzt einen Job mit geregeltem Einkommen: Um seinen Lebensunterhalt zu sichern, hat Sebastian Kaps sein Atelier „SEBO“ in der Trierer Straße in Heusweiler aufgelöst. Denn er konnte von seiner Kunst nicht leben. „Die Kunst wird jedoch immer ein Teil meiner Persönlichkeit bleiben und sicherlich wieder einen größeren Raum einnehmen, in welcher Form auch immer“, gibt sich der 48-Jährige zuversichtlich, dass es irgendwie doch weitergehen könnte.