Über 50 Millionen verkaufte Tonträger Warum es Heino immer wieder in die Kältekammer zieht – und warum er so oft im Saarland auftritt

HEINO Eine Firma hat ein neues Kühl-Gerät für die Hände entwickelt. Das ist eine Art „Kältekammer“, also normalerweise sehr teuer und aufwendig. Hannelore und ich sind dort Probanden. Denn Hannelore leidet an Arthrose. Also haben wir uns schlau gemacht und herausgefunden, dass Kälte bei Gefäßerkrankungen hilft. Wir haben uns daraufhin also mit unseren bürgerlichen Namen angemeldet. Der Chef hat uns jedoch erkannt und wollte wissen, warum wir uns angemeldet haben. Daraufhin habe ich erklärt, dass Hannelore Schmerzen hat – und wir durften dieses Gerät testen. Na ja, und dann gab es einen Werbevertrag (lacht). Dieses Gerät ist eigentlich zur Regeneration im Sportbereich entwickelt worden. Einige Sportler im Profibereich verwenden diese „Kältekammer“ bereits. Inzwischen haben wir auch in dieses Unternehmen investiert. Ich nutze dieses Gerät zur Vorbeugung, wenn ich mal müde bin. Aber das kommt selten vor. Durch die Kälte erweitern sich die Gefäße. Und danach fühle ich mich gut. Hannelore hatte große Schmerzen in den Armen, die durch diese Anwendung verschwunden sind.