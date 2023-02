Klassik-Festival Gstaad will grüner werden : Gstaad-Festival zwischen großer Kunst und Klimawandel

Geigerin im Grünen: Geigerin Patricia Kopatchinskaja kreiert für das diesjährige Klassik-Festival in Gstaad einen Programmteil, der auch auf die Gefährdung durch den Klimawandel hinweist. Festivals mit Botschaften haben Konjunktur: Auch die Musikfestspiele Saar, die kommende Woche ihr Programm präsentieren, thematisierten bereist den Klimawandel. Foto: Julian Wesely/Julia Wesely

Gstaad/Saarbrücken Vorbei offenbar die Zeiten, da Klassik-Festspiele allein musikalisch glänzen wollten. Die Musikfestspiele Saar nahmen etwa schon 2019 den Klimawandel als Thema auf. Das renommierte Menuhin-Festival in Gstaad hat für seine Ausgabe 2023 nun das Motto „Demut“ ausgegeben. Und Festivalchef Christoph Müller verhandelt mit Orchestern und Solisten über möglichst klimaneutrale Anreise. Wirkt sich das auf die Qualität aus?

Die Grundsatzfrage stellt dann doch keiner, als Christoph Müller, künstlerischer Leiter des renommierten Klassik-Gipfels von Gstaad, schweizerisch bedächtig, aber mit Überzeugungswille seinen grünen Festivalansatz für 2023 erläutert.

Denn wie klimabewusst kann es überhaupt sein, ein Klassikfestival in einem Bergdorf auf 1050 Höhenmeter zu wuchten?

Wo es weder einen festen Konzertsaal, noch in nennenswertem Maße Profimusiker, ganz zu schweigen von ausreichend Publikum gibt - klammert man mal die Touristen aus. Im Grunde alle, Solisten, Orchester, Techniker, selbst ein großer Teil des Publikums, müssen ja erst fürs musikalische Sommervergnügen rauf in die Berge.

Ist der Kulturbetrieb an sich klimafreundlich?

Christoph Müller, künstlerischer Leiter des Menuhin-Festivals in Gstaad, verhandelt mit Musikern nicht mehr nur übers Programm und die Gage, sondern auch über klimafreundliche Anreise. Foto: Raphael Faux/Menuhin-Festival/Raphael Faux

Doch fragte man so grundsätzlich, müsste man wohl den gesamten, global brummenden Kulturbetrieb hinterfragen. Kunst, Klassik allzumal, belebt sich ja eben durch internationalen Austausch. Mit Musikstudenten, die sich fern ihrer Heimat bestmöglich ausbilden lassen möchten, Solisten und Orchester auf Tourneen. Und nicht zuletzt verlangen Konzert- und Operngäste stets nach Abwechslung. All das lässt sich freilich auch in vielen CO₂-intensiven Flugmeilen bilanzieren. Und da beginnt das Dilemma.

Gestaad-Festival wird zumindest auf Klimafreundlichkeit achten

Was Müller nun unter dem Motto „Demut“ vom 14. Juli bis 2. September 2023 in der Schweiz plant, ist denn auch keine Festival-Revolution. Aber das macht er auch deutlich: Die Jahre der Pandemie, dazu noch der Krieg in der Ukraine, das könne einen als Kulturmacher nicht unbeeindruckt lassen. Und die Folgen des Klimawandels erschrecken Müller sogar direkt vor der eigenen Bürotür: Weil das Eis der Gletscher schwindet.

Darum achtet das Festival nun etwa beim eigenen Bürobetrieb auf Klimaneutralität. „Und es führt auch dazu, dass ich jetzt bei Künstlern und Solisten über die Form der Anreise verhandele“, erläutert Müller, „auch Ensembles buche, die ich vorher nicht unbedingt im Blick hatte.“ Dazu gehören in diesem Jahr etwa der Chor des Bayerischen Rundfunks und das Radio-France-Orchester, „weil die mit dem Zug anreisen“.

Klimafreundlich ist nicht gleich musikalisch schlechter

Nun stehen beide Ensembles gewiss nicht im Verdacht, künstlerisch nachrangig zu sein. Doch ließe sich der Macher des Festivals, das 1957 von Star-Geiger Yehudi Menuhin in dessen Ferienort begründet wurde, ein Programm von solchen Erwägungen diktieren?

Da entgegnet Müller entschieden: „Die musikalische Exzellenz darf nicht infrage stehen.“ Auch sehe man natürlich die „touristischen Anforderungen“. Heißt: Die alpinen Konzerte locken seit Jahrzehnten verlässlich gut betuchte Klassikfreunde in die Schweizer Alpen; 26 000 Besucher verbucht das Festival im Schnitt per anno. Und die kommen auch und vor allem der großen Namen wegen, mit dem das Menuhin-Festival traditionell glänzt.

Daran spart Müller auch dieses Mal nicht. Ein kleiner Auszug gefällig? Uruguays schönste Opernstimme Erwin Schrott, Ute Lemper mit Erstwohnsitz New York, Top-Geiger Gil Shaham, die deutsch-japanische Pianistin Alice Sara Ott, Cellistin Sol Gabetta (da die Argentinierin in der Schweiz lebt also mit ideal kurzer Anreise), der französische Geiger Renaud Capucon, die Labèque-Schwestern, Cecilia Bartoli und Daniel Hope. Ob die alle in ihren Tourneeplänen mehr Anreisezeit per Bahn einplanen werden? Müller verhandelt jedenfalls mit Engelszungen, versichert er. Und damit könnte Gstaad vielleicht auch Vorbild für andere Festivalmacher sein.

Es geht auch ums Nachdenken

Doch es geht ja nicht allein um den konkreten Umweltschutz. Es geht auch um das Nachdenken, das Anregen durch Musik. Exemplarisch dafür wird Geigerin Patricia Kopatchinskaja, quasi als Nukleus des Festivals, unter dem Titel „Music for the planet“ Bilder und Musik zwischen Beethovens „Pastorale“ und Schumanns „Geistervariationen“ zusammen bringen. Letzteres soll übrigens kein Menetekel sein. Vielmehr will die Violinistin die Bedrohung bewusst machen, der wir alle ausgesetzt sind. Es gehe darum, „,mit Musik aufzurütteln“, formuliert Festivalchef Christoph Müller ein Anliegen, das er in den beiden kommen Jahren mit den Motti „Transformation“ (2024) und „Migration“ (2025) fortschreiben möchte.

Das Menuhin-Festival will so auch auf die großen Herausforderungen unserer Zeit reagieren. Damit sind die Schweizer in guter Gesellschaft. Auch die Musikfestspiele Saar, die kommende Woche ihr Programm für 2023 präsentieren werden, widmeten sich bereits (2019 als eines der ersten Festivals) thematisch dem Klimawandel, banden damals sogar „Fridays for Future“-Aktivisten ein.

Kultur will auch Botschaften senden