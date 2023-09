Auftritt in Saarbrücken Schriftsteller Rafik Schami: „Wer für einen Verbrecher wie Putin Verständnis hat, ist selbst ein Verbrecher“

Seine Lesungen sind keine Lesungen, denn Rafik Schami liest nicht vor – er erzählt. Am 18. September kommt er mit seinem jüngsten Roman nach Saarbrücken: „Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“ basiert auf dem Roman eines unbekannten Verfassers aus dem 19. Jahrhundert – er ist eines der nur sechs Bücher, die vor dem Brand der großen Bibliothek von Rafik Schamis Vater in Damaskus gerettet wurden. Schami hat das Buch ins Deutsche übertragen und dessen einzelne Geschichten neu erzählt. Verbunden werden diese Geschichten von einer Rahmenhandlung: Eine Prinzessin in einem arabischen Land des 19. Jahrhunderts ist in tiefste Melancholie versunken. Deshalb versammelt der Kaffeehauserzähler Karam erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau mit Geschichten zurück ins Leben zu holen. Wir haben Rafik Schami vor seinem Besuch in Saarbrücken befragt – über seine Exil-Erfahrung, die Verbrechen Wladimir Putins und die Hürden der deutschen Sprache.