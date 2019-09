Buchhandlung St. Johann : Wallstein Verlag stellt sich in Saarbrücken vor

Saarbrücken Der Göttinger Wallstein Verlag stellt sich in Saarbrücken vor: Der Verleger Thedel von Wallmoden kommt am Montag um 19 Uhr in die Buchhandlung St. Johann (Kronenstraße 6) und spricht über die Arbeit des Verlags, der unter anderem „Hundert Tage“ von Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss und „Engel des Vergessens“ von Maja Haderlap herausgebracht hat.

