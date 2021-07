Es geht los mit dem Perspectives-Festival : Marschieren oder: Ist das noch Theater?

Saarbrücken Eine der bekanntesten Gruppen, die bei den Saarbrücker „Perspectives“ dabei sind, ist das Kollektiv Riminiprotokoll. Wie viel Mut braucht man für „Walks“, ihre jüngste Produktion?

„Wie sieht die Ampel aus, vor der Du stehst?“, fragt die Frau in meinem Ohr. „Gibt es in Deiner Stadt schon Ampeln auf dem Boden für Smombies?“, will sie wissen. Nein, die Wohlfühlstimme ist keine Einbildung, sie kommt durch die Kopfhörer aus dem Smartphone online aus dem Internet und wird mich rund 20 Minuten beim Spazierengehen begleiten. Sie will mich an der Ampel dazu bringen, ruhig einmal etwas zu riskieren und bei Rot über die Kreuzung gehen, so wie Steff. Steff macht das konsequent immer und noch viel mehr erstaunliche Dinge, etwa zu Fuß im Dunkeln zur Arbeit im Krankenhaus gehen, mitten auf der Straße, ganz in Schwarz gekleidet. Auch Steffi wird mich begleiten, auf einem Gang durch Saarbrücken, bei Tag. Mit Steff im Ohr kommt mir die Stadt plötzlich anders vor – und genau das ist Programm. „The Walks“ nennt sich das neue Werk der bekannten Berliner Theatergruppe Rimini Protokoll, das bei den Saarbrücker Perspectives seine Premiere erlebt. „Weltpremiere“ sogar war laut Festivalchefin Sylvie Hamard der Test für Journalisten vorab wenige Tage vor der Festivalpremiere. Das weltweit aktive Kollektiv, das schon öfter beim Saarbrücker Festival zu Gast war, hat sich einen Namen gemacht durch ungewöhnliche Formate, die meist Fiktives mit Dokumentarischem mischen. 2008 etwa verfrachtete die Gruppe das Perspectives-Publikum in den Laderaum eines Lkws, der durch Saarbrücken fuhr und uns den globalisierten Obst- und Gemüsetransport vor Augen und Ohren führte. In diesem Jahr, da uns der Corona-Lockdown alle zu Spaziergängern vor der eigenen Haustür gemacht hat, hat sich das Team um Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel (gemeinsam Text und Regie) etwas sehr viel Minimalinvasiveres ausgedacht. „The Walks“ sind so etwas wie Kurzhörspiele ( Idee, Dramaturgie: Cornelius Puschke), die man sich beim Zufußgehen - allein oder zu zweit - ins Ohr stecken kann. Man kauft online einen Gutschein, lädt sich die zugehörige APP aufs Smartphone und kann zu den Audio-Walks aufbrechen, wann , wo und so oft man will. Bisher gibt es acht Audios, sie heißen „Aufbruch“, „Straße“, „Ampel“, „Kreisverkehr“, „Park“, „Theater“, „Supermarkt“ und „Friedhof“, was jeweils den Ausgangspunkt bezeichnet, von dem wir starten sollen, um teils ganz woanders hingeführt zu werden. Manchmal sogar in andere, weit entfernte Länder, zu den Protestdemonstrationen um den Instanbuler Gezi-Park zum Beispiel. Das Schöne ist: Kein Kurzhörspiel gleicht dem anderen, keines ist langweilig, jedes überrascht.