Neues in der Breitz-Affäre Schwere Vorwürfe gegen Saar-Kulturministerin Streichert-Clivot

Interview-Verbot und Druckausübung für eine Ausstellungs-Absage, die die Museums-Chefin selbst nicht wollte? Es sind massive Vorwürfe gegen die saarländische Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Einer der größten Scherbenhaufen der Kulturpolitik im Saarland wird damit noch etwas höher. Hintergrund ist die Absage einer Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Breitz in der Modernen Galerie durch die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (SSK). Die wurde seitens der Stiftung am 24. November mit einer knappen Mitteilung verkündet, der kurz vor Weihnachten eine detailliertere folgte: Breitz habe sich, so der grundlegende Vorwurf, nicht ausreichend vom Terrorangriff der Hamas distanziert und im Zusammenhang mit dem Angriff Israels auf Gaza nach der Attacke durch die Hamas von „genocide“, von Völkermord gesprochen (wir berichteten mehrfach).