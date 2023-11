Das macht die neue Chefin des Saarlandmuseums anders als ihre Vorgänger Moderne Galerie verzichtet 2024 auf große Publikumsausstellung

So entdeckte Jahn 2015 die herausragende Japanerin Chirahu Shiota für das Saarland, die im selben Jahr ihr Land auf der Biennale in Venedig vertrat. Man erinnert sich an ihre atemberaubenden raumfüllenden Gespinste. Nächstes Jahr wird man andere Shiota-Arbeiten kennenlernen, denn Jahn holt sie wieder nach Saarbrücken, in die Moderne Galerie, mit „Under the skin“, einer Retrospektive aus Rostock (2017 ). Das gibt Anlass zu immenser Vorfreude – aber auch zum Nachdenken über Jahns Programm-Politik, die sich immer klarer heraus schält.