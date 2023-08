Was ein Traditionsfestival im September bringt Jazz, der den Kontrast zwischen Orient und Okzident zum Glühen bringt

Traditionell bietet das WND Jazz-Festival auch ein Programm für Kinder namens „Jazz for Kids“ an. Kein Wunder, war doch Urmetzer lange Musiklehrer am Cusanus-Gymnasium. „Man muss schon sehr früh Kinder an diese Musik heranbringen“, sagt er. Zu diesem Zweck hat er das Ensemble FisFüz eingeladen, das am Sonntagmorgen eine Stunde lang sein Programm „Die Klapperschlange tanzt Tarantella“ aufführt. Für die jungen Zuschauer steht ein kleines Instrumentarium zum Mitmachen bereit. Abends geht es mit einer spanisch-kubanischen Nacht in die temperamentvolle Abteilung des Jazz. Das Land Spanien bildet damit zum vierten Mal in Folge einen Schwerpunkt des Festivals. Den Beginn macht die singende Cellistin Ana Carla Maza: „Die hat ein irres Temperament und bis hin zum Chanson alles im Repertoire.“ Die Kubanerin sei hinreißend und spiele mit dem Publikum, ihr Programm sei zudem gut verdaulich, so Urmetzer. Den Abschluss des Festivals macht Michael Olivera & The Cuban Jazz Syndicate 6tet. Der Schlagzeuger und Sänger Olivera ist Kubaner und lebt in Spanien. Für sein Sextett habe er die besten anderen Exil-Kubaner um sich versammelt. Das Ganze ergebe dann eine sehr überzeugende Fusion aus kubanischer Tradition, Jazz und Flamenco. Schon eine Woche zuvor findet der Prolog des Festivals im Kurhaus Harschberg statt. Am Samstag, den 9. September spielt dort „Jazz Train“, die Landesschülerbigband unter der Leitung von Matthias Ernst und Tim Sefrin. 1989 hatte Urmetzer diese Bigband gegründet, die ihm naturgemäß weiter sehr am Herzen liege. „Das mit dem Nachwuchs ist im Moment etwas problematisch, die goldenen Zeiten sind wohl vorbei“, meint er. Gerade deshalb habe er die Bigband an den Anfang des Festivals gesetzt - um darauf aufmerksam zu machen. Tags drauf gastiert mit Favo 3 ein Trio, das Urmetzer als seinen Geheimtipp bezeichnet. „Das ist herzerwärmende Musik mit Bassklarinette, Sopransaxofon, Stimme und Percussion. Man denkt vielleicht, dass das gar nicht funktionieren kann. Aber die Drei harmonieren so gut, dass man abhebt.“