Die Lage der saarländischen Kinos : „Ich glaube, dass das Kinosterben Realität wird"

Saarbrücken Weniger Plätze in den Sälen wegen Abstandsregeln. Weniger zugkräftige Filme, weil die Verleihe ihre potenziellen Hits seit Wochen verschieben. Und dann auch noch Schwimmbadwetter. Wie dramatisch ist die Lage für die saarländischen Kinobetreiber? Wir haben uns umgehört.

Katastrophale Zeiten für Kulturschaffende aller Art, für Veranstalter aller Art – und für die Kinos. Die Filmtheater sind zurzeit gleich doppelt getroffen von Corona (oder dreifach, zählt man das Sommerwetter dazu): Die Abstandsregeln in den Kinosälen reduzieren den Platz für das zahlende Publikum empfindlich – und weil die Verleiher das wissen, halten sie die publikumsträchtigen Filme gerne zurück (wir berichteten), was den Kinos wiederum schadet: Christopher Nolans geheimnisumflorter Thriller „Tenet“ soll nach mehreren Verschiebungen nun am 26. August bei uns starten, „Wonder Woman 1984“ wurde vom August auf den 1. Oktober geschoben. Und zum Schrecken der Kinobranche zeigt Disney in den USA seinen 200-Millionen-Dollar-Film „Mulan“ ohne Kino-Umweg direkt auf seinem Stream-Kanal Disney+; in Deutschland steht ein Kino-Termin nach Verschiebungen nicht fest. Und der neue Bond, „Keine Zeit zu sterben“, der einst im April starten sollte, ist jetzt auf den 12. November angesetzt – aber nicht Jeder (und nicht jeder Kinobetreiber) glaubt daran.

Der aktuell erfolgreichste Film in den deutschen Kinos, der Jugendfilm „Max und die Wilde 7“, hat am Wochenende als einziger Film eine fünfstellige Besucherzahl erreicht – knapp über 10 000. In besseren Zeiten hatte eine Nr.1 in den Kinos sechsstellige Zahlen. Wir haben uns bei saarländischen Kinomachern umgehört, wie der Betrieb in den hiesigen Filmtheatern läuft.

Info Jetzt lockert Berlin Abstandsregeln im Kino Kinobesucher müssen in Berlin weniger Abstand halten. Künftig soll jeder zweite Platz besetzt werden dürfen. Das teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) mit. Voraussetzung seien gute Belüftung und das Einhalten der Maskenpflicht. Für Theater und Konzerthäuser soll die Regelung zunächst nicht gelten. Kinobetreiber hatten gefordert, die Abstandsregeln zu ändern. Zurzeit gelten in jedem Bundesland andere Vorgaben.

Als erstes saarländisches Kino hatte das Neue Regina in St. Ingbert geöffnet, am 1. Juni, zwei Wochen vor den meisten anderen Filmtheatern hierzulande. „Die ersten Tage waren sehr verhalten“, sagt Theaterleiter Morris Rödiger, „die Zuschauer haben sich nicht getraut. Wir hatten am Anfang einige Tage mit 10, 15 Besuchern insgesamt – wirtschaftlich arbeiten kann man da nicht“. Zurzeit freue man sich über 30, 40 Besucher in den beiden Sälen am Tag, „das hatten wir früher in einer Vorstellung“. Immerhin: Eine Kindervorstellung mit Episoden aus der Kindersendung „Paw Patrol“ bescherte dem Regina-Kino eine ausverkaufte Vorstellung. „Wenn ein zugkräftiges Programm da ist, kommen die Leute auch – aber insgesamt fehlt das.“

Theaterleiter Rödiger ist überzeugt, „dass es für einige Kinos existenzbedrohend wird. Was machen Kinos mit vielen Angestellten, mit laufenden Krediten? Ich glaube, dass das Kinosterben Realität wird.“ An eine zweite Corona-Welle will Rödiger gar nicht denken. „Wie sollen Kinos das aushalten?“ Zurzeit sei der Verband HDF Kino im Gespräch mit der Politik, was Maßnahmenlockerungen und Förderung angeht, „wir hoffen, dass da etwas passiert. Dann ist die Frage, wie schnell das im Saarland geschieht, denn bei der Kino-Öffnung etwa haben wir von der Landesregierung sehr spät erfahren, dass wir wieder öffnen dürfen.“ Beim neuen James-Bond-Film, „Keine Zeit zu sterben“, ist Rödiger skeptisch, dass der dieses Jahr überhaupt startet, „ich tippe auf April 2021. Der Erfolgsdruck ist da sehr hoch, die hohen Kosten müssen wieder rein. Ein großes Kino müsste bei Abstandsvorgaben den Bond in mehreren Sälen spielen, um die üblichen Zahlen zu erreichen. Und das schadet der Filmvielfalt.“

Da die Lage so schlecht ist, geht das Regina ab dem heutigen Donnerstag in Betriebsferien. „Wenn man an einem sonst besucherstarken Sonntag in den Ferien nur noch vier Besucher in sechs Vorstellungen hat, sollte man darüber nachdenken, wie sinnvoll ein weiterer Betrieb bei solchem Wetter ist.“ Zum Start von „Tenet“ am 26. August „sind wir wieder für unsere Besucher da“.

Wie läuft er Betrieb derweil im größten Kino des Saarlandes, im Saarbrücker Cinestar? Die Kunden seien wegen der Corona-Situation „natürlich sehr skeptisch und zurückhaltend“, einige Besucher hätten „auch schlichtweg Bedenken“, sagt Leiterin Selina Süß. Das heiße Wetter sei auch nicht hilfreich, dennoch sei man „überrascht von der Zuschauerfrequenz“, wobei die Leiterin zugibt, dass die ersten Erwartungen „ohnehin recht niedrig“ gewesen seien.

Peter Martin vom Thalia in Bous sieht es etwas anders: „Schlecht“ sei der Betrieb angelaufen, „wie in allen Kinos. Ich bin der Auffassung, dass die Öffnung zu früh war, konnte aber die Kollegen hiervon nicht überzeugen und habe mich der Mehrheit angeschlossen.“ Martin vermisst seitens der Verleihe „neue Filme für ein breites Publikum. Wenn es die nicht gibt, dann kommen einfach zu wenige Besucher. Es ist so, wie wenn die Schwimmbäder wieder öffnen – und es ist kein Wasser in den Becken.“ Zudem stört sich Martin an den Hygiene-Maßnahmen, die „nicht einheitlich sind. So dürfen die Besucher ohne Masken in unser Bistro, aber wenn sie vom Bistro ins Foyer treten, herrscht Maskenpflicht. Alles nicht logisch.“

Auch Andreas Simon, der das Eden in Homburg und das Cinetower-Kino in Neunkirchen leitet, hält die Kinöffnung im Nachhinein für verfrüht. „Es wäre sinnvoller gewesen, die Kinos noch geschlossen zu lassen“, denn die Abstandsregeln seien ein großes Problem. „Hier ist unser Verband HDF aktuell dran, um diese fürs Kino neu zu regeln. Die Aerosolbelastungen im Kino sind deutlich niedriger als beispielsweise in Büros oder ähnlichen Räumen. Insofern hoffen wir, dass wir in naher Zukunft nur noch einen Platz zwischen den Besuchergruppen freilassen müssen und dadurch dann auch nicht mehr jede zweite Reihe freibleiben muss.“ So könne man die Platzkapazität von knapp unter 40 auf bis zu 70 Prozent der Säle steigern, wodurch dann auch ein „wirtschaftlicher Betrieb möglich wäre – zumindest was die Platzkapazität angeht“. Bisher jedenfalls liefe das Kinogeschäft „schleppend“.

Andrea Lauer vom Saarbrücker Traditionsbetrieb Saarfilm, der sein UT-Kino zwar wieder bespielt, das Passage-Kino aber noch nicht öffnet, sagt es deutlich: „Katastrophal“ sei der Betrieb angelaufen, „im Juni und Juli 2020 habe ich im Vergleich zu 2019 einen Umsatzrückgang von 80 Prozent“. Selbst bei publikumsträchtigen Filmen wie „Tenet“ oder „Mulan“ von Disney, wenn er denn startet, „ließe es sich mit den aktuellen Abstandsregeln nicht wirtschaftlich arbeiten“.

