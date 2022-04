Die Französin Joan Massing spielt in sechs verschiedenen Formationen, unter anderem bei der Saarbrücker Band Honey Creek. : Joan Massing hat als Profi-Drummerin viele Eisen im Feuer

Saarbrücken Eine zierliche Französin sitzt bei der bekanntesten saarländischen Rockband Honey Creek am Schlagzeug. Sie erzählt, wie‘s dazu kam.

Wer Joan Massing begegnet, käme eher nicht auf die Idee, dass sie Schlagzeugerin einer der bekanntesten saarländischen Rockbands ist. Die zierliche Französin sitzt aber tatsächlich seit Anfang 2020 bei Honey Creek am Drumset, nachdem ihr Vorgänger Martin Donner andere musikalische Wege beschreiten wollte. Auf ihn lässt sie nichts kommen: „Das war eine große Aufgabe für mich seine Parts zu lernen, einfach weil er sehr gut ist.“ Außerdem reiht sie Donner ohne Bedenken in die Liste ihrer Lieblingsschlagzeuger ein. Zu denen zählt neben Dave Grohl, Jean Paul Gaster, Ilan Rubin und Benny Greb auch der kürzlich verstorbene Foo Fighters-Drummer Taylor Hawkins. „Ich habe meinen Helden verloren“, beklagt sie.

Die 29-jährige ist in Bousbach zwischen Forbach und Saargemünd aufgewachsen. Den außergewöhnlichen Vornamen bekommt sie, weil ihre Mutter Fan der Schauspielerin Joan Collins ist. Aussprechen kann man ihn französisch oder englisch, das sei ihr egal. Erst vor zehn Jahren kommt Massing zu ihrem Instrument, zuvor hat sie Gitarre gespielt. Das passiert so: Wegen des sogenannten „Hypokhâgne“, eines intensiven einjährigen Vorbereitungskurses für bestimmte Universitäten, gibt sie die Musik vorübergehend auf. Danach probiert sie es mit dem Schlagzeug, weil sie das schon immer mal machen wollte - und ist begeistert. Ihren ursprünglichen Plan, Literatur, Alte Sprachen, Philosophie und Mythologie zu studieren, gibt sie schnell zugunsten der Musik auf. In Metz studiert Massing drei Jahre lang Musikwissenschaft, anschließend besucht sie dort den Kurs Jazz-Schlagzeug auf dem Konservatorium.

Dass sie Profi-Schlagzeugerin wird, habe sich Schritt für Schritt so entwickelt, sagt sie. Jetzt lebt sie in Saargemünd, unterrichtet Privatschüler und an den Musikschulen in Saint-Avold und Freyming-Merlebach. Neben dem Schlagzeugunterricht coacht sie dort auch Bands und kümmert sich um die Internetpräsentation. Sie selbst hat neben Honey Creek noch fünf weitere Formationen: In der Band der Sängerin Johanna Red spielt sie Blues und Soul und tritt häufig in Luxemburg auf. Coffee Potes ist ein Trio, das klassische Chansons covert und meistens im Sommer unter freiem Himmel spielt. Mit Sängerin Hélène Koenig hat Massing noch ein weiteres Projekt mit Kinderliedern. Die Band Curly Platine ist wieder etwas ganz anderes: Dort begleitet sie Sängerin/Pianistin Méri und Sänger/Gitarrist Victor bei deren Eigenkompositionen. Deren Stil beschreibt sie als anspruchsvolle Popmusik. Nicht zuletzt betreibt die Schlagzeugerin ein experimentelles Duo namens Solorès mit der Tänzerin Dolorès Frau. Das ist schon eine unglaublich vielseitige Mischung. „Ich versuche so viel wie möglich zu spielen. Nicht jede Band hat jedes Wochenende einen Gig, ich versuche das miteinander zu vereinbaren.“

Sollte sich das Konzertgeschehen im Sommer wieder normalisiert haben, dürfte das schwierig werden. Die vielen Projekte sieht sie aber als günstig für ihre Entwicklung als Musikerin an: „Ich bin froh mit so vielen guten Musikern spielen zu können. Ich muss mich dabei anstrengen und weiterentwickeln, um so gut wie sie zu sein.“ Honey Creek mache ihr besonderen Spaß aufgrund der starken Performance auf der Bühne. An Frontmann James T. Boyle schätzt sie dessen große Energie und Charisma.