„Illegal. Street Art Graffiti 1960 -1995“ Von Banksy bis Nägeli: Graffiti-Ausstellung am Saarbrücker Schloss (mit Fotostrecke)

Wie beauftragt man für eine Ausstellung mit dem Titel „Illegal. Street Art Graffiti 1960 bis 1995“ aktuell einen illegalen Sprayer, um das Entree des Historischen Museums Saar am Saarbrücker Schloss wirksam in Szene zu setzen? Gar nicht! „Man kann einen illegalen Künstler nicht legal beauftragen“, sagt der scheidende Museumschef Simon Matzerath am Freitag vor Journalisten in seinem Hause lächelnd. Und deswegen haben er und der Ausstellungskurator Ulrich Blanché, Privatdozent und Kunsthistoriker der Uni Heidelberg, auch den sehr „legalen“ Reverse-Graffiti-Künstler Klaus Dauven engagiert, der mit seinem Kärcher und Schablonen zarte Pflanzen aus der mit dunkler Patina bedeckten Buntsandsteinmauer vor dem Eingang des Museums fräste (die SZ berichtete).