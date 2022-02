Top-Produktionen, in saarländischer Mundart – die Erfolgsstory geht weiter : Martin Leutgeb kann vom Saarland nicht lassen

Das Volkstheater in der Kettenfabrik St. Arnual feiert an Ostern Premiere mit dem Stück „Der Gwissenswurm". Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Martin Leutgeb ist Tiroler und ein erfolgreicher Fernsehschauspieler. Im Saarland macht er saarländisches Volkstheater in der St. Arnualer Kettenfabrik, an Ostern wieder. Motto: Es lebe die Mundart.

In der Kettenfabrik in St. Arnual verstetigt sich eine Erfolgsgeschichte, die die Pandemie nicht ausbremsen, nur zeitlich verzögern konnte. An Ostern wird es an diesem atmosphärisch sehr besonderen Ort die dritte Premiere des „Volkstheaters“ geben – das Projekt ist im Saarland singulär. Es handelt sich um eine Mundartbühne, bespielt von semiprofessionellen Schauspielern. Die übersetzen fabelhaft saftige Stücke aus dem österreichischen Volkstheater-Repertoire ins Saarländische und zeigen sie in authentisch-fesselnden Inszenierungen an einem Ort, der Industrie- mit Dorfkultur verbindet. Nach „Frau Suitner“ (2014) und „Erde“ (2019) steht diesmal "Der Gwissenswurm", eine Bauernkomödie von Ludwig Anzengruber (1839-1889) auf dem Programm. Premiere ist an Karsamstag, das hat schon Tradition. Mutmaßlich dürfte es wieder schwer werden, Karten zu bekommen. Denn die Saal-Kapaziät von 70 Sitzplätzen hält mit der Begeisterung der Besucher kaum Schritt. Jedenfalls war das bei den ersten beiden Produktionen so, die schnell zum Geheimtipp wurden.

Es ist ein Österreicher, genauer ein Tiroler, dem das Saarland diese außerordentliche Unternehmung verdankt: Martin Leutgeb heißt der Mann, den man hier zu Lande als Staatstheater-Schauspieler (1999-2005) und Publikumsliebling kennt, und der mittlerweile im Fernsehen vielfach präsent ist, etwa bei den „Bergrettern“, in „Sokos“ und in „Tatorten“. Dass er auch Regie kann und eine Truppe motivieren, hat er bereits als „Vater“ des Neunkircher Laien-Musicalprojektes bewiesen, für das er Stücke entwickelte und inszenierte. Die Idee für ein saarländisches Volkstheater lag dann gar nicht mehr so fern, denn in der eigenen Heimat hatte Leutgeb schon mit der „Theatergruppe Stans“ Mundart-Pfade betreten. Und tatsächlich kommt der drastisch realistische Tonfall der Volksstücke, die die Bedrängnisse der Kleinen Leute spiegeln, im „Arbeiterland“ Saarland emotional sehr dicht heran an die Menschen.

In der Bauernkomödie „Gwissenswurm“ (1874) hadert der kranke, kinderlose Bauer Grillhofer mit seinem Leben. Und sein Schwager Dusterer nutzt die Gewissenqualen aus, die dem reichen Witwer Grillhofer eine frühere Sünde, ein Ehebruch, bereitet. Doch nicht nur Dusterer ist ein Erbschleicher, auch eine Magd spielt eine unrühmliche Rolle. Den Gwissenswurm" hat Leutgeb schon mit den Stansern inszeniert. Nur so lässt sich erklären, wie er den Einsatz im Saarland neben seinen Drehterminen stemmt.

„Wir haben per Skype geprobt, und es hat besser geklappt als befürchtet“, sagt Heike Sutor, die von Anfang an beim Leutgeb-Volkstheater dabei ist, zuvor auch schon in Neunkircher Musical-Produktionen auf der Bühne stand. Im Anzengruber-Stück ist Sutor als Magd Rosi besetzt, auch Dieter Meier und Markus Müller sind mit von der St. Arnualer Partie, die die Kategorie Amateurtheater längst hinter sich gelassen hat.

Das Projekt geht nun also in die dritte Runde – ohne einen Pfennig staatlicher Unterstützung, wie Sutor sagt. Man spielt für die Einkünfte. Vollauslastung wäre schön, ist aber Pandemie bedingt nicht fest kalkulierbar. Auch Sponsoren habe man noch nicht im Boot, so Sutor: „Wir wussten ja gar nicht, ob es überhaupt laufen kann.“

Die Darsteller der Produktion „Erde“ aus dem Jahr 2019. Foto: Kerstin Krämer

Kann es. Und möglich ist das saarländische Volkstheater nur, weil es kulturengagierte Eigentümer des St. Arnualer Kettenfabrik-Areals gibt, die den Ausbau der historischen Produktionshalle zu einem offiziellen Veranstaltungsort finanzierten. 2019 gründeten die Privatleute den gemeinnützigen Verein „Ehemalige Kettenfabrik“. So hat denn der „KettenJazz“ seine feste Heimat – und eben auch die einzige, wirklich bemerkenswerte Mundart-Bühne des Saarlandes. Als sie 2014 startete – wer hätte vermutet, dass es sie 2022 mit Leutgeb an der Spitze noch geben würde? Es muss bei ihm Saarland-Liebe sein..

„Frau Suitner“ hieß die erste Produktion in der der St. Arnualer Kettenfabrik. Foto: Picasa

Heute im Fernsehen, morgen im Saarland: Martin Leutgeb (55) bleibt dem Saarland treu, er inszeniert in Saarbrücken wieder Mundart-Theater. Foto: Picasa