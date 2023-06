Oscar-Preisträger in Saarbrücken Regisseur Volker Schlöndorff: „Arroganz ist Alain Delons zweiter Vorname“

Volker Schlöndorff nimmt es ganz gelassen. „Zu Tode enttäuscht“ sei sie gewesen, sagt eine Französin, als sie damals, 1984, seine Marcel-Proust-Adaption „Eine Liebe von Swann“ im Kino sah. „Da sind Sie in guter Gesellschaft“, sagt Schlöndorff, „das ging ja ganz Frankreich so“. Der Regisseur (und Oscarpreisträger für „Die Blechtrommel“) ist zu Gast im Saarbrücker Kino Achteinhalb; Patricia Oster-Stierle, Professorin am Lehrstuhl für Französische Literaturwissenschaft an der Saarbrücker Uni, hatte ihn eingeladen – sie bietet gerade ein Proust-Seminar an, das Kino begleitet es mit einer Filmreihe.