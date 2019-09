Weltkulturerbe Völklinger Hütte : Wer will Generaldirektor werden?

Völklingen Völklinger Welterbe schreibt Chefposten aus – erst zwei Monate nach Grewenigs Ausscheiden.

Nun aber ist die Ausschreibung da. Unter anderem wird sie in der „FAZ“ erscheinen. Gesucht wird „eine Persönlichkeit“, die sich „die Weiterentwicklung dieses industriekulturellen Highlights“ und „seines touristischen Potenzials zur Aufgabe macht“. Dazu zähle auch ein zentraler Part bei der Umsetzung einer „Strategie des Umgangs mit dem industriellen Erbe der Region“. Wohl eine Konsequenz aus dem, was man bei Grewenig oft anmahnte, der die Hütte wie einen Solitär sah und bisweilen auch als Einzelkämpfer agierte. Kritik gab’s freilich auch daran, dass der jetzige Generaldirektor a.D. sich nur wenig um das eigentliche Technikdenkmal gekümmert habe, dessen Historie in Verbindung mit den Röchlings und den Zwangsarbeitern, die dort schuften mussten, erst spät aufarbeiten ließ. So findet sich in den Erwartungen an den Neuen auch explizit die Forderung, dass Technikdenkmal weiterzuentwickeln. Aber auch Nachfolgerin oder Nachfolger sollen das Welterbe „einem breitem Publikum nahe bringen“, also massentauglich arbeiten. Der Vertrag ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Die Aufgabe werde „angemessen vergütet“. Bis 7. Oktober kann man sich nun „m/w/d“ bewerben – direkt bei Minister Commerçon.