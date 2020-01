Weltkulturerbe Völklinger Hütte : 33 Bewerber für Nachfolge von Grewenig

Saarbrücken Seit Juni 2019 ist die Position des Generaldirektors des Weltkulturerbes Völklinger Hütte vakant. Für die Nachfolge des ausgeschiedenen Meinrad Maria Grewenig haben sich insgesamt 33 Personen beworben, von denen 22 die Ausschreibungskriterien erfüllen.

Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Saarländischen Landtag an die Regierung vom 27. Januar hervor, in der die AfD auch wissen will, wann die Entscheidung falle. „Derzeit wird das Auswahlverfahren vorangetrieben“, heißt in der Antwort. Die Landesregierung legt sich nicht auf einen konkreten Zeitrahmen fest. Saar-Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) will allerdings im Laufe der nächsten sechs Monate die Nachfolge für den wichtigen Posten klären. Das hatte sie zuletzt beim Festakt zum 25. Jubiläum des Weltkulturerbes bekräftigt.