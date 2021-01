Völklinger Weltkulturerbe : „Mon Trésor“ in der Völklinger Hütte ohne Verlängerung, aber mit neuen Abend-Öffnungen

Blick in die Ausstellung „Mon Trésor“ in der Völklinger Gebläsehalle, die seit 8. November auf ihre Eröffnugn wartet. Foto: Oliver Dietze

Der Generaldirektor des Völklinger Weltkuturerbes will bei Eröffnung von „Mon Trésor“ wegen der Corona-Auszeit längere Öffnungszeiten anbieten.

Die „Mon Trésor“-Schau im Völklinger Weltkulturerbe wird nicht verlängert. Das gab Generaldirektor Ralf Beil heute vor dem Kulturausschuss des Saar-Landtags bekannt. Der von Anfang an fest gesetzte Endtermin 27. Juni bleibt also bestehen und wird nicht nach hinten geschoben. Für die Ausstellung mit regionalgeschichtlichen Kulturschätzen in der Gebläsehalle der Völklinger Hütte war ursprünglich eine achtmonatige Laufzeit vorgesehen; sie verkürzt sich bereits jetzt um drei Monate. Wegen des Lockdowns, der zwei Mal verlängert wurde, konnte die Ausstellung nicht eröffnen, ist aber laut Beil jederzeit startklar, um Besucher zu empfangen und im Internet durch vielfache Formate gut erlebbar.

Beil sagte der SZ, selbst wenn der „worst case“ eintreten sollte und die Ausstellung erst am 1. April wieder eröffnen könnte, blieben immer noch angemessene 3 Monate Laufzeit. Er kündigte eine „Vermittlungsoffensive mit verlängerten Abend-Öffnungszeiten zum Beispiel am Donnerstag, Freitag und Samstag“ an, um selbst unter hohen Einlass-Beschränkungen einem Maximum an Besuchern den Besuch der Schau zu ermöglichen.