Weltkulturerbe Völklinger Hütte : Staatsorchester und Opernchor überzeugen mit Verdi und Licht-Show

Das Staatsorchester und der Opernchor des Saarländischen Staatstheaters spielten am Sonntag vor der Industrie-Kulisse der Völklinger Hütte. Foto: Oliver Dietze

Völklingen Am Sonntagabend fand ein Open-Air-Konzert im Weltkulturerbe Völklinger Hütte mit verschiedenen Aufführungen statt. Das Saarländische Staatstheater hatte einiges vorbereitet.

Der große, in circa zehn Metern Höhe aufgespannte Fallschirm, der Musikerinnen, Musiker und Instrumente vor Niederschlag schützen sollte, war Petrus sei Dank letztlich gar nicht notwendig. Zwar zogen ein paar Wolken über den Erzplatz der Völklinger Hütte, trotzdem „sind uns die Sterne und der Wettergott gewogen“, wie Generalintendant Bodo Busse feststellte. Unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Sébastien Rouland präsentierte das Saarländische Staatsorchester und der Opernchor am Sonntagabend ein Open-Air-Konzert im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, ein Programm, das in Teilen aus Highlights der vergangenen Spielzeit besteht, aber auch schon Ausblicke auf kommende Produktionen bietet.