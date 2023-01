Diskussion in Saarbrücken : Ophüls-Leiterin Svenja Böttger  im Gespräch

Diskussion in Saarbrücken

Die Villa Lessing in Saarbrücken, die Liberale Stiftung Saar, lädt für diesen Freitag zu einem Gespräch ein: Zu Gast sind Svenja Böttger, die Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis, dessen 44. Ausgabe am 23. Januar beginnt, und der Regisseur Florian Ross: Der Filmemacher aus St. Ingbert, der in Köln Regie studiert hat, legte 2018 sein Kinodebüt vor: „Vielmachglas“ mit Matthias Schweighöfer. 2020 folgte die Komödie „Takeover“. Frank Falkenauer (SR) wird die beiden befragen, Musik kommt von „Henri“.