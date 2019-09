St. Ingberter Pfanne : Weib, Tanz und Gesang retteten den Abend

St. Ingbert „Alte Mädchen“ waren die einzigen Frauen bei der St. Ingberter Pfanne und auch das Beste vom durchwachsenen letzten Wettbewerbsabend.

Die 34. St. Ingberter Pfanne wird in Erinnerung bleiben als eines der wortlastigsten Festivals. Mit lauter Männern, die ihre Sicht der Dinge verbreiten: überwiegend Stand Up; dazu, teils vermischt, ein bisschen Musikkabarett, Lesecomedy und viel Poetry Slam – ohne den Flötenmann Gabor Vosteen wär‘s ein totaler verbaler Overkill geworden. Und zum Abschluss (endlich!) eine Damentruppe, die den unglücklichen letzten Wettbewerbsabend einigermaßen rettete, mit Weib, Tanz und Gesang.

Auch Moderator Philipp Scharrenberg sah sich am Mittwoch zu einer klaren Aussage genötigt: „Frauen sieht man auf Kleinkunstbühnen viel zu selten!“ Zum Auftakt schon wieder ein Kerl mit Stand Up und Poetry: In seinem Programm mit dem vielsagenden Titel „Morgen-Land“ bezieht sich Sulaiman Masomi gern auf seine afghanische Herkunft und serviert so eine Art Integrationskabarett. Statt der versprochenen trojanischen Pferde schickte der „Selbstwortattentäter“ hier jedoch eher Bildungs-Ponys ins Rennen: Masomi erzählte „wahre Lügengeschichten“, skizzierte den „Früher-war-alles-besser-Typus“ und setzte Vorurteilen umso mehr Stereotype entgegen. Das hatte zwar Biss, doch sobald der statische Masomi das Tempo anzog, vernuschelte er vieles – Wirkung verpufft. Wobei seine literarischen Texte großartig sind: sprachgewaltig, satirisch und voller funkelnder metaphorischer Wortspiele. Aber eines sollte er wirklich nicht tun: singen – kein Publikum verdient so schiefe Töne. Minarette sich, wer kann!