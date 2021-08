Die Termine auf einen Blick : Musik und Shows vertreiben den Corona-Stress

Jan Delay gastiert am 2. September am Losheimer Stausee bei den Picknick-Konzerten. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Im Saarland lockt ein abwechslungsreicher Festival- und Konzertsommer

In einem Strandkorb fern der Meeresstrände Pop-Größen wie Max Giesinger und Rea Garvey lauschen, auf der Picknick-Decke mit Jan Delay und Co. singen oder im Saarbrücker Schlossgarten mit regionalen Bands rocken: Im August gibt es im Saarland jede Menge Live-Musik in zum Teil ungewohnten Formaten zu erleben. Die Corona-Pandemie hat viele Veranstalter erfinderisch gemacht. Und so spricht die Tourismus-Zentrale Saarland sogar von einem „Festival- und Konzertsommer mit zahlreichen namhaften Künstlern und Bands“ in der Region.

Die „Picknick-Konzerte“ seien bereits im vergangenen Jahr in verschiedenen großen deutschen Städten mit insgesamt über 30 000 Besuchern ein ziemlicher Erfolg gewesen, erklärt Stephan Junkes, Sprecher des örtlichen Veranstalters „Popp Concerts“. Nun gastiere die Reihe vom 20. August bis 5. September erstmals im Saarland am Losheimer Stausee. Das Programm richte sich vorwiegend an die jüngere Generation und sei ziemlich breit aufgestellt, sagt der „Popp-Concerts“-Sprecher.

Sommerfestival-Info Hier gibt es Karten und Infos zu den Sommer-Events Weitere Infos, Anmeldungen beziehungsweise Karten: „Picknick-Konzerte“: www.picknick-konzerte.de „Redener Musiksommer“: www.alm-events.de und www.fark-messe.de

„Strandkorb Open Air“: www.eventagentur-saar.de „Schlossgarten Open Air“: www.eventbrite.de

„Die Muschel rockt“: www.saarbruecken.de Vauban-Insel: www.saarlouiser-inselgarten.jimdosite.com Bahnhof Püttlingen: www.bahnhof-puettlingen.de Kreiskulturzentrum Villa Fuchs: www.villa-fuchs.de

Mit von der Partie sind die Rammstein-Tribute-Formation „Stahlzeit“ (20. August), die Pop-Gruppe „Milky Chance“ (21. August), die Kinderband „Deine Freunde“ (22. August) und Sommerhit-Lieferant Alvaro Soler (26. August). Im September geht die Konzerte-Reihe dann mit dem Hamburger Musiker Jan Delay (2. September), der Indie-Pop-Band „Giant Rooks“ (3. September), den Eifel-Rockern von „Jupiter Jones“ (4. September) sowie gleich zwei Shows der Sängerin und Songschreiberin Lea zum Finale am 5. September Schlag auf Schlag weiter.

Beim „Redener Musiksommer“ werden dagegen vom 20. bis 29. August 2021 verschiedene Bands, DJs und Künstler aus unterschiedlichen Musikrichtungen am Erlebnisort Reden auf der Bühne stehen. Die Open-Air-Reihe startet mit kleineren Versionen, sogenannten Sommer-Editionen, der Festivals „Unserding Tropical Mountain“ (20. August), der Schlager-Sause „La Fiesta“ (21. August) und des „SR 1 Alm-Open-Air“ (22. August) mit Cassandra Steen & Co., die normalerweise auf der Bergehalde stattfinden. Es folgen Solo-Shows der deutschen Sängerin Kerstin Ott (23. August), des Folk-Trios „Mighty Oaks“ (24. August), des Sängers und Songschreibers Michael Schulte (25. August) sowie der Stimmungs-Truppe „Die Konsorten“ (26. August).

Am zweiten Wochenende stehen drei Live-Events von den Veranstaltern der „Fantasy und Rollenspiel Messe „Fark“ auf dem Programm. Die neue Veranstaltungsfläche hinter „Gondwana – Das Praehistorium“ soll jedoch ausschließlich für den „Redener Musiksommer“ genutzt werden, erklärt Guido Geiger von der „Alm Event Gastro GmbH“ und ergänzt: „Wir können es kaum erwarten, endlich wieder ‚oben auf der Alm‘ am Pfingstwochenende 2022 unsere Großveranstaltungen im bewährten Format durchzuführen.“

Für Musikfans, die nicht bis zum Start des „Strandkorb-Open-Air“ am 6. September am Bostalsee warten möchten, hat bereits die pfälzische Ausgabe der Konzertreihe begonnen. Auf dem Zweibrücker Flughafen treten bis 29. August unter anderem Chartgrößen wie Rea Garvey (12. und 13. August), Max Giesinger (15. August), Chris de Burgh (27. August) und Gentleman (29. August) auf. Viele der Künstler kommen dann bis 10. Oktober auch an den Bostalsee. Veranstalter der beiden Reihen ist die saarländische Firma „Car Concerts“. Geschäftsführer Tom Schwarz ist happy, dass die Konzerte nun steigen können: „Seit einem halben Jahr sind wir mit den Vorbereitungen beschäftigt, haben geplant, organisiert und auch die ein oder andere Unsicherheit aushalten müssen, um euch endlich wieder echte Live-Konzerte auf die Bühne bringen zu können.“

Nachdem die traditionelle Saarbrücker „Umsonst-und-Draußen“-Reihe „Sonntags ans Schloss“ in diesem Jahr erneut abgesagt werden musste, gibt es nun an zwei August-Wochenenden dennoch Live-Musik neben dem Saarbrücker Wahrzeichen. „Mit den Schlossgarten-Open-Airs möchte der Konzert-Club ,Studio 30’ ein Lebenszeichen setzen und Gelder für die Überbrückung bis zur Wiedereröffnung nach der pandemiebedingten Pause sammeln“, erklärt der Veranstalter, der die Konzerte in Kooperation mit dem Regionalverband und weiteren Partnern organisiert. Bei der zweiten Ausgabe der Reihe sind die regionalen Acts „Feasco und Trip“ (13. August), „Lumebematz & Leyf“ (14. August), „Luke und Citizen Tom“ (20. August) sowie John Allen und Max Young (21. August) mit dabei.

Zudem gibt es in der Region weitere Sommer-Open-Air-Reihen. Dazu gehört die zweite Ausgabe von „Die Muschel rockt“. In der Konzertmuschel des Deutsch-Französischen Gartens in Saarbrücken spielen noch bis 29. August bei freiem Eintritt verschiedene Künstler aus der Region. Beim Auftritt des Schlagzeugensembles „Percussion under Construction“ am 21. August hat sich als Gast der im Saarland geborene Ex-Scorpions-Drummer Herman Rarebell angesagt.

Auf der Saarlouiser Vauban-Insel steigen den ganzen Sommer über ebenfalls Open-Air-Konzerte. Ein Höhepunkt verspricht der Auftritt von Sting-Gitarrist Dominic Miller am 27. August zu werden. Auch auf dem „29. Sommerfahrplan“ des Bahnhofs Püttlingen steht Live-Musik. So spielen zum Beispiel am 6. August „Paddy goes to Hollyhead“ auf dem Außengelände. Neben vielen weiteren Veranstaltern ist schließlich das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs mit Open-Air-Reihen wie dem „Orscholzer Kultursommer“ sowie dem „Kleinkunst-Sommer“ und „Kultur am Kirchplatz“ in Merzig am Start.

