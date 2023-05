Festival „erlesen!“ „Büchersalon“ im Saarbrücker KuBa

Das Festival „erLesen! Literaturtage im Saarland“, das am Freitag mit Lesungen mit Christine Westermann in Saarlouis, Lukas Bärfuss in Saarbrücken (ausverkauft) und Luci van Org in Dillingen-Diefflen beginnt (wir berichteten), bietet seinen zweiten „Saarbrücker Büchersalon“ an: Am Samstag (11 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) stellen sich im KuBa in Saarbrücken unabhängige Verlage aus Deutschland und Luxemburg vor.