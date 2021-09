Signal für Club-Öffnungen im Saarland : Rehlinger stellt „Ermöglichungskonzept“ vor : „Die Veranstalter bekommen Planungssicherheit“

Saarbrücken Für kommerzielle Veranstalter im Saarland soll sich das Geschäft endlich wieder lohnen. Dafür ist ein neues „Ermöglichungskonzept“ in Planung. Was steckt dahinter?

Als „Ermöglichungskonzept“ bezeichnet Julian Blomann („Zum Hirsch“/„Agentur Erlebnisraum“) das, wofür die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch noch keinen Namen hatte. Oder er spricht von „SaarCoCo“ – angelehnt an den ControlCovid-Stufenplan des Robert-Koch-Instituts zum „Rückbau“ der Corona-Schutzauflagen. Wie auch immer man das nennt, was die Landesregierung in Planung hat. Fest steht: Für die von der Pandemie am brutalsten und längsten gebeutelte Veranstaltungsbranche soll es einen Paradigmenwechsel geben. Für Clubs und Diskotheken etwa, die theoretisch zwar seit Anfang Juli im Saarland öffnen dürfen, faktisch aber geschlossen bleiben, weil die aktuellen Auflagen verhindern, dass genügend Gäste hereingelassen werden dürfen. Für sie ist ein neues Regel-System an Hygiene-Schutzmaßnahmen geplant. Das Ziel: ein Mehr an unternehmerischer Freiheit und Individualität, das verhindert, dass sie sich für oder gegen das 2G-Modell entscheiden müssen – nur Geteste oder Geimpfte haben Zugang –, um annähernd Vollauslastung zu erreichen. Anke Rehlinger sagt zur SZ: „Corona-Verordnungen müssen schlauer werden als auf oder zu. Bislang hat der Staat oft versucht, allgemeingültige Regeln aufzustellen und jeder Einzelfall musste damit irgendwie klarkommen. Meine Überlegung ist, den kommerziellen Veranstaltern mehr Flexibilität zu geben, um ihre Events wirtschaftlich zu gestalten und trotzdem das erforderliche Maß an Schutz zu bieten. Je nach Veranstaltung können Raumlüftung, Masken, Abstände, Testkonzepte oder gar 2G oder Kombinationen davon die richtige Lösung sein.“ Die Gesellschaft müsse lernen, mit Corona zu leben.