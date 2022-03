Veranstaltungen im Saarland : Die Kultur im Land bietet in den nächsten Tagen ein buntes Programm

Das Future Lab vor der Erzhalle im Weltkulturebe Völklinger Hütte: Arbeitergarten mit Paprika, Erbsen, Auberginen, Endiviensalat und Zucchini Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Völklingen/ Neunkirchen Unter anderem warten ein Figurentheater, ein Klangexperiment in einer unterirdischen Burg und zwei Komiker darauf, ihr Publikum zu unterhalten. Außerdem öffnet das Future Lab 2 in der Völklinger Hütte zum letzten Mal seine Türen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marko Völke

Das Kulturangebot in der Region der nächsten Tage reicht von Premieren und Wiederaufnahmen bis zu einem Abschlussfest sowie von Comedy-Größen bis zu einem Klangexperiment. Hier einige Beispiele:

Wegen der Corona-Pandemie können vorläufig keine Vorstellungen im „Kleinen Theater im Rathaus“ in Saarbrücken durchgeführt werden. Doch die Landeshauptstadt hat einen alternativen Spielort gefunden: An diesem Samstag, 26. März, 19.30 Uhr, wird in der „Breite 63“ in Saarbrücken, das Stück „Don Quichotte – ein Spiel“, interpretiert von dem Figurentheater Gingganz aus Göttingen, aufgeführt.

Karten und weitere Infos gibt es im Internet.

Seine Wiederaufnahme feiert das Singspiel „Im weißen Rössl“ an diesem Samstag, 26. März, 19.30 Uhr, im Großen Haus des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken: Es herrscht Hochsaison am österreichischen Wolfgangsee. Doch der charmante Oberkellner Leopold hat alles im Griff. Fast alles, denn er hat sich in seine Chefin, die Hotelbesitzerin Josepha, verliebt. Doch diese hat nur Augen für den Rechtsanwalt Dr. Siedler. Was auf den ersten Blick problematisch aussieht, entpuppt sich am Ende „als liebevoll-kitschige Operetten-Unterhaltung, bei der sich schließlich alles zum Guten wendet“, beschreibt das Staatstheater. Auf der Bühne stehen Vanda Wilson in der Rolle der pfiffigen Wirtin Josepha, Christoph Messner als Oberkellner Leopold und das Opernensemble des Saarländischen Staatstheaters. Das Saarländische Staatsorchester, unter der Leitung von Justus Thorau, sorgt für musikalische Begleitung.

Karten und weitere Infos unter:

Eine Premiere wird am Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, im „Theater im Viertel (TiV)“ in Saarbrücken gefeiert. Aufgeführt wird das Stück „Gruftwächter“, ein Bühnenprojekt zu Kafkas wenig beachteten Dramentext. Eine weitere Vorstellung steht dort am Samstag, 26. März, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan. Charakteristisch für den stets mit sich selbst hadernden Autor Franz Kafka sind Protagonisten, die an sich und der Welt (ver-)zweifeln.

Karten und weitere Infos gibt es unter:

Von Freitag, 25. März, bis Sonntag, 27. März, jeweils 10 bis 18 Uhr, veranstaltet das Historische Museum Saar in der Unterirdischen Burg in Saarbrücken ein Klangexperiment von Rouven Wildegger-Bitz. Im Sommer 2021 hatte dieser versucht, die Atmosphäre und den Sound der Stadt Saarbrücken einzufangen, um herausfinden, wie das Leben nach der zweiten Corona-Phase weiterging, heißt es in der Ankündigung. Das Projekt trägt den Titel „Still alive!“. Als Klangorte und Schwerpunkte wählte Rouven Wildegger-Bitz den Schlossgarten, den St. Johanner Markt sowie das Nauwieser Viertel bei Tag und in der Nacht, die Stadtautobahn und das Public Viewing während der Fußball-Europameisterschaft.

Weitere Infos über das Projekt gibt es im Internet unter:

An diesem Sonntag, 27. März, endet das Ausstellungsformat „Future Lab 2“ im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Die letzten Ausstellungstage begehen die „Spekulativen Nomaden“ an diesem Samstag, 26. März, 14 bis 18 Uhr, mit einem freudigen Abschlussfest auf dem Erzplatz und in der Erzhalle. Die Besucher erwarten Musik, Tanz, Spiel und Kunst.

Karten und weitere Infos unter:

Es kommen gleich zwei bekannte Comedy-Vertreter in die Region: Dieter Nuhr gastiert an diesem Sonntag, 27. März, 18 Uhr, mit seinem Programm „Kein Scherz“ in der Saarbrücker Saarlandhalle. Der Komiker möchte an diesem Abend verdeutlichen, dass Optimismus trotz der angespannten Situation möglich sein kann. Für den Weltuntergang sei es nämlich definitiv zu früh. Denn das Leben „ist kein Witz, kann aber trotzdem Spaß machen“, steht für Nuhr fest. Gerade in Krisenzeiten wirke

Lachen heilsam und befreiend.

Karten und weitere Infos gibt es im Internet unter:

Kult-Comedy erleben die Besucher am Dienstag, 29. März, in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Dort wird um 20 Uhr der erfolgreiche Comedian Olli Dietrich in seine Paraderolle als Dittsche schlüpfen. Der Arbeitslose besucht gerne seinen Stamm-Grill, um dort wortreich und unbekümmert seinen Gedanken über das aktuelle Zeitgeschehen und den Alltag freien Lauf zu lassen. Seine Markenzeichen sind dabei sein unverkennbarer Bademantel, eine Jogginghose und eine Flasche Bier.

Karten und weitere Infos unter: