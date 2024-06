Ausstellung von Varvara Kandaurova Fotografin setzt Saarbrücker Senioren einfühlsam in Szene

Sie liebt die Fotografie, sie lebt von der Fotografie. Und von der Schauspielerei. Von ihrer Kreativität und von ihrer Spontanität: Varvara Kandaurova, Berufsfotografin aus Saarbrücken, gebürtig in St. Petersburg, eine studierte Dramaturgin, die gerne Porträts von Tänzern und Schauspieler fotografiert. In der Vogue veröffentlicht sie, Theater kaufen ihre Arbeiten, sie stellt aus, ihre Porträts sind markant, ihre Reportagen präzise, ihr Auge ist über zehn Jahre geschult, ich bin „Autodidaktin“, sagt sie, auch in Fotografie-Museen stellt sie aus.