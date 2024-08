Lesung in Homburg ausverkauft Uschi Glas bald im Saarland: „Wie kam ein Landei wie ich zum Film?“

Das ging flott – die Lesung von Uschi Glas im Rahmen der HomBuch ist längst ausverkauft. Kein Wunder, ist sie doch ein Stück TV- und Kinogeschichte. Vielleicht kommen jene zu ihr ins Siebenpfeiffer-Haus, die sich in den 1960ern mit ihr bei Edgar Wallace gruselten oder die bei „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ für sie schwärmten. Oder jene, die Glas in den 1970ern bis 1990ern in TV-Serien sahen wie „Unsere schönsten Jahre“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“, beide mit einem ihrer liebsten Kollegen: Elmar Wepper. Oder es kommen jüngere Leute nach Homburg, die sie durch die Rolle als gequälte Pädagogin Ingrid Leimbach-Knorr in den drei „Fack ju Göhte“-Filmen (2013-2017) kennengelernt haben.