Stijn Celis So war die Premiere des KI-gesteuerten Ballets „The Privacy of Things“ in der Saarbrücker Feuerwache

Mut liegt in der Natur erstzunehmender Kunst, aber wenn es tollkühn wird, darf man allein dies zum Anlass nehmen, den Hut zu ziehen. Oder mehr noch: Man darf sich mitreißen lassen von der Abenteuerlust der Akteure. So geschehen am Freitag in der Alten Feuerwache in Saarbrücken – bei der Uraufführung des Ballettabends „Privacy of Things“, an dessen Ende das Publikum schier endlos applaudierte. Obwohl sich nichts zu einem ästhetischen Ganzen fügte wie sonst üblich und das Übermaß an optischen Eindrücken und Informationen zweifellos eine Überforderung darstellte.