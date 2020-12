Wettbewerb von Union Stiftung und Poprat, dotiert mit 30 000 Euro : „Rettet die Kunst“ gibt die 20 ersten Preise bekannt

Saarbrücken Der Wettbewerb „Rettet die Kunst“ der Union Stiftung und des Poprats Saarland hat die ersten 20 Projekte ausgewählt, die jeweils mit 1000 Euro unterstützt werden. Zu den Prämierten gehören unter anderem die Musikerin Tamara Kapp, die Musiker Eric Maas, Sascha Gimler, Bernhard Leonardy und Elmar Federkeil, der Bilderkünstler Voker Schütz, die Zauberkünstler Philipp Daub und Markus Lenzen, die Künstler Rachel Mrosek, O.W.

Die geförderten Künstler präsentieren sich auf der Facebookseite und auf dem YouTube-Kanal der Union Stiftung: Am Mittwoch, wird Organist Bernhard Leonardy ab 19.30 Uhr ein Konzert unter dem Titel „Eine Klangbrücke über alle Grenzen hinweg“ spielen. Am Sonntag, 27. Dezember, präsentiert die Grafikerin und Häkeldeckenkünstlerin ab 18.30 Uhr ihr Projekt „Die Welt ist mein Wohnzimmer“. Am Sonntag, 3. Januar, mal die Künstlerin Judith Schneider ab 18.30 Uhr ein Gemälde während eines Jazz-Konzerts.