Neue Bücher „Träumt weiter, Leute“, sagt sich mit Geld leichter

„Manchmal trete ich einen Schritt zurück und schaue auf mich wie einen Forscher. Was macht der da?“ Genauso erzählt der Roman den Auszug, Fall und Aufstieg des Bruno van Gelderen. Manchmal wundert der sich über sich selbst, manchmal gerät er ins Schwadronieren, dann wieder offenbart er, dass er keinerlei moralischen Kompass hat und ein Aufsteiger ohne jede soziale Verantwortung ist. „Mir ging’s gut, war doch so, Wohnung, Freundin, Arbeit, was will man noch? Berechtigte Frage, finde ich, die man aus Bequemlichkeit oder aus dem Trott heraus, in dem man steckt, immer vermeidet. (. . ) Was ist aber, wenn man erreicht hat, was einem vorschwebte, fängt man dann wieder von vorn an?“