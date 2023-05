„Ich bin neulich 80 geworden – seitdem bin ich Popstar“ Lesung mit Elke Heidenreich in Illingen — von einer spontanen Papst-Audienz, einem stinkenden Hund und Umberto Eco

„Es ist ein bisschen übertrieben – aber ich freue mich sehr.“ Gefeiert und bejubelt wird Elke Heidenreich am Ende ihrer Lesung am Mittwochabend in der Illinger Illipse; die Schlange vor dem Tisch, an dem sie ihre Bücher signiert, wirkt endlos, dabei hat sie auch schon in der Pause kräftig unterschrieben, um überhaupt fertig zu werden. Über 600 Menschen sind gekommen, um diesen „Leuchtturm“ zu sehen, der „sehr wichtig ist für den Buchhandel“, ebenso als Autorin wie als Literatur-Empfehlerin. Das sagt Kurt Hoffmann von der Buchhandlung Raueiser in Saarbrücken, der die Lesung im Rahmen des Festivals „erLesen!“ organisiert hat. „Wenn sie ein Buch in die Höhe hebt, dann landet das auf der Bestsellerliste.“ Das sei selbst Marcel Reich-Ranicki nicht gelungen.