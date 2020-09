Offener Brief : Über 100 Saarbrücker Künstler schreiben an den OB

Saarbrücken In der Saarbrücker Kulturszene herrscht große Unruhe. Nicht nur dass die Corona-Maßnahmen viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch Kulturveranstalter an den Rand des Ruins bringen.

Nachdem vor drei Wochen der Kulturunternehmer Frank Lion (Theaterschiff Maria-Helena) in einem offenen Brief das Jury-Modell ausdrücklich gefordert hat, folgt nun quasi als Antwort ein offener Brief, den der Countertenor Ralf Peter und über 130 professionelle Künstlerinnen und Künstler sowie einige Unterstützer unterschrieben haben. Sie wenden sich ausdrücklich gegen die Jury-Lösung und fordern die „Aufrechterhaltung eines transparenten Förderverfahrens mit ambitionierten Schwerpunkten“. Des Weiteren fordern sie unter anderem die Sicherung des Theaters im Viertel als Spielstätte der Freien Szene sowie die Entwicklung und den Ausbau einer Spielstätten-Infrastruktur in der Stadt. Darüber hinaus treibt die Unterzeichnenden auch die Sorge um die Zukunft des renommierten Festivals Saarbrücker Sommermusik um.