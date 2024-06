Bödecker-Kreis Was verdient eigentlich eine Schriftstellerin?

Saarbrücken · Seit fast 50 Jahren macht der Friedrich-Bödecker-Kreis Leseförderung in der überzeugendsten Form: Er bringt Autorinnen und Autoren zu Begegnungen mit den Schülern in die Schulen. Und dann wird auch mal knallhart nachgefragt. Wie kürzlich beim Besuch von Autorin Esther Kuhn in der Gemeinschaftsschule Bruchwiese. Was wollten die Sechstklässler wissen?

21.06.2024 , 08:00 Uhr

Die Saarbrücker Autorin Esther Kuhn hat kürzlich an der Bruchwiesenschule aus ihrem Buch „SOS – Mission Blütenstaub“ gelesen, was offenbar, der Applaus zeigt es, bei den Schülern gut ankam. Foto: Evelyn-Laura Bielefeld

Von Evelyn-Laura Bielefeld