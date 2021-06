Thea Dorn in Neunkirchen : Tränen bei der ersten Lesung seit Lockdown

Tilla Fuchs (links) und Thea Dorn am Donnerstagabend in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Foto: Beatrice Schmitt

Neunkirchen Mit Thea Dorn in der Neunkircher Gebläsehalle hat das Festival „erLesen!“ begonnen. Dorn las aus ihrem Roman „Trost. Briefe an Max“ und sprach über die Pandemie und einen Umgang mit dem Tod, den sie merkwürdig findet.

Zwei Tränen musste sie sich schon aus den Augen wischen, als es begann. Für Thea Dorn war es endlich die erste leibhaftige Lesung nach langer, langer Zeit, coronahalber. Und das ging Dorn, sonst eher Meisterin der ironisch bis süffisant erhobenen Augenbraue, beim „Literarischen Quartett“ des ZDF etwa, sichtlich ans Gemüt.

So hat am Donnerstagabend in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen das Literaturfestival „erLesen!“ (bis 13. Juni) begonnen – unter erschwerten Bedingungen: Die Veranstaltungen sind mit Publikum und Streaming geplant, aber einige können nun wegen der Hygieneregeln lediglich als Stream stattfinden – etwa die Lesung von Ewald Arenz am Freitagabend. Die war in der Stadtgalerie in Saarbrücken geplant, nun las Arenz alleine aus seinem Arbeitszimmer im Mittelfränkischen.

In der Gebläsehalle sind an diesem Donnerstagabend 90 Menschen zugegen, mit Maske und Abstand. Es sei „eben gar nicht so einfach in diesem Jahr“ sagt die Blieskasteler Buchhändlerin Brigitte Gode charmant untertreibend zur Begrüßung, in der viel Erleichterung zu spüren ist, da „erLesen!“ diesmal nicht abgesagt werden musste wie 2020.

Die maskierte Corona-Szenerie passt gut zum Buch des Abends, an dem – eine sehr gelungene Konstruktion – abwechselnd Dorn liest und von SR-Literaturchefin Tilla Fuchs zu ihrer Arbeit befragt wird. „Trost. Briefe von Max“ ist ein Brief/Postkartenroman – mit Briefen der Journalistin Johanna, deren 84-jährige Mutter nach einer leichtsinnigen Italien-Reise an Covid-19 stirbt. Der ohnehin erschütternde Tod ist für Johanna noch grausamer, weil sie die Mutter wegen Corona beim Sterben nicht begleiten, nicht einmal das Krankenhaus betreten darf. Johannas Schmerz und ihre enorme Wut brechen sich Bahn in Form von Briefen an den Philosophen und ihren alten Lehrer Max, der die Briefe mit Postkarten und geradezu provozierend knappen Rückfragen beantwortet.

Thea Dorn liest den ersten Brief Johannas – eine nahezu zornesblinde Anklage gegen alles: den Leichtsinn der Mutter. Das eigene Unvermögen, die ersten Symptome ihrer Krankheit, den „Krieg in ihrem Körper“, erkannt zu haben. Dazu die überforderte Politik. Das überforderte Krankenhauspersonal („Sanitätsnashörner“ oder auch „panische Stümper“) und die Hygieneregeln, die die „Menschlichkeit zertrampeln“. Und vor allem der einsame Tod der Mutter im „Maschinensaal“. Dass Johanna in ihrem brieflichen Rundumschlag furios ungerecht ist, weiß sie, „aber ich schreibe hier keine Doktorarbeit“. Und: „Hätte ich eine Waffe gehabt, hätte ich sie benutzt.“

Wut überrennt Vernunft, Zorn zerpflückt Stoizismus – die literarische Figur Johanna ist, zumindest in diesem ersten Brief, zum Fürchten. Wieviel hat Thea Dorn, fragt Tilla Fuchs, mit dieser Wütenden zu schaffen? Wenig, sagt Dorn. „Wir erleben ja sehr aufgeheizte Debatten, in denen alle sehr bemüht sind, maximal recht zu haben und minimales Verständnis für die Gegenseite aufzubringen.“ Der „Zauber von Literatur“ aber liege darin, dass es gerade nicht darum gehe, wer recht hat, „sondern dass man etwas übers Menschsein erfährt, über Abgründe und das, was man vielleicht verdrängen möchte“. Für Dorn beschreibt das Buch, „was eine Tragödie mit einem Menschen macht“.

Der Tod ihrer Mutter vor 13 Jahren habe Dorn erschüttert, aber sie habe die Mutter immerhin begleiten können – anders als die Angehörigen während des Lockdowns. Die Idee, einem sterbenden Menschen ein Tablet ans Bett zu legen, damit der sich per Bildschirm verabschieden könne, mache sie „fassungslos“. Überhaupt seien wir „in der westlichen Welt“ mittlerweile „solche Todesverdränger geworden, weil unsere Medizin erstaunliche Leistungen vollbringt und uns teilweise vorspielt, für alles eine Lösung zu haben“. Biete da nicht, fragt Fuchs, die Philosophie einen Trost, die nach Platon ja nichts anderes ist, als sterben zu lernen? Da ist sich Dorn nicht so sicher. „Sich schon zu Lebzeiten das Leben zu verbieten“, um dem Tod dann entgegenzutreten mit dem Satz „Endlich, ich warte schon seit 60 Jahren drauf“, sei kein Ausweg. Zu einer wirklichen Lösung findet Johanna im Roman nicht, Dorn für sich ebenfalls nicht. Wenn sie sich bei Themen ihrer Sache sicher sei, schreibe sie einen Essay oder ein Sachbuch, sagt sie. „Aber immer wenn ich auf eine Frage keine Antwort habe — dann schreibe ich einen Roman.“