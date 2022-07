Sie bekommen zusammen 1,2 Millionen Euro : Drei „kulturelle Leuchttürme“ sollen mehr Touristen ins Saarland locken

Die Völklinger Hütte ist einer der drei „kulturellen Leuchttürme“. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken „Kulturelle Leuchttürme“ sollen Touristen signalisieren: Kommt her, hier ist was los. Das Saar-Wirtschaftsministerium gibt dafür erstmals 1,2 Millionen Euro aus. Die Mittel gehen an zwei altbewährte Angebote – und ein recht neues Projekt.