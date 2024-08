„The Ministry of Ungentlemanly Warfare“ jetzt auf Amazon Top oder Flop? Warum es die Kriegs-Parodie mit Till Schweiger auf Amazon aber nicht in deutsche Kinos schafft

Auf dem Meer beginnt es, wo ein paar harmlose Fischer von deutschen Marinesoldaten drangsaliert werden (in einer deutlichen Hommage an „Die Kanonen von Navarone“). Nur: Die Nazis sind umgehend tot, denn die Fischer sind keine – sondern ein Kommandotrupp um den britischen Ex-Häftling Gus March-Phillips (Henry Cavill): Um die Schlagkraft der deutschen U-Boote zu drosseln, die die Amerikaner daran hindern, in großen Truppenverbänden in Richtung Europa aufzubrechen, soll er in Afrika ein wichtiges deutsches Versorgungsschiff versenken. Das allerdings liegt in neutralem Gebiet. Deshalb kann England nicht einfach ein paar Bomber losschicken, sondern zettelt eine geheime Mission namens „Operation Postmaster“ an. Churchill persönlich schickt die bunte Truppe los, ohne Wissen seines Kabinetts – sollte das Ganze misslingen, müsste er seinen Hut nehmen.