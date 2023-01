Filmfestival Max Ophüls Preis : Unser Leben ist ein Wohnmobil

Ben Münchow in „Tell me something nice“. Foto: Filmakademie Baden-Württemberg

Saarbrücken Ophüls: Welche Filme aus dem Mittellangen Wettbewerb lohnen sich noch im Streaming-Angebot des Festivals?

„Wherever Paradise Is“ von Roman Wegera hat den Preis als bester Mittellanger Film gewonnen – eine verdiente Auszeichnung für diese berührende Geschichte einer russsichen Familie in den 2000er Jahren in Deutschland. Doch preiswürdig sind auch andere Filme des Mittellangen Wettbewerbs, die man sich jetzt noch als Festival-Streaming anschauen kann. Herausragend ist da „Tell me something nice“ von Amina Rosa Krami und Nola Anwar, die gemeinsam das Drehbuch geschrieben und inszeniert haben. Ein Pärchen ist mit seinem Wohnmobil auf dem Weg zu einer Fähre übers Mittelmeer; was um sie herum geschieht, sieht und hört man nicht genau – die Kamera verlässt nie den Wagen. Von außen dringt das Licht von Taschenlampen hinein, es wird nach Flüchtenden gesucht, die versuchen, irgendwie auf die Fähre zu kommen. Die Stimmung ist angespannt, das Thema Flucht fließt in das Gespräch des Paares ein – natürlich hat man Verständnis für Leute, die ihr perspektivloses Land verlassen. Aber was wäre, wenn ein Flüchtender sich irgendwo in ihrem Wohnmobil, dieser symbolischen europäischen Trutzburg, versteckte und sie damit unfreiwillig zu Schleppern machte? Da sieht die Situation schon wieder anders aus. Und persönlich ist bei den beiden auch nicht alles geklärt.