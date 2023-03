„heute-show“-Komiker Comedian Till Reiners: „Saarländer lieben es, Teil dieses Klischees zu sein“

2012 hat Till Reiners die St. Ingberter Pfanne gewonnen, mittlerweile ist er einer der bekanntesten Comedians – mit eigenen Programmen, Podcasts und TV-Auftritten in „Die Anstalt“ und der „heute-show“. Mit seinem vierten Programm „Flamingos am Kotti“ kommt Reiners am Freitag, 31. März, in die Saarlandhalle in Saarbrücken. Wir haben vorher mit ihm gesprochen.