Lyrik aus dem Saarland : Wie Corona auf den Hund kommt

Saarbrücken Ein Gedicht, diese Pandemie: Die Saarbrücker Autorin Kerstin Krämer begegnet der Seuche mit lyrischer Heiterkeit.

Frage eins: Täte man diesem schmalen Bändchen Unrecht, würde man es harmlos nennen? Nein, exakt das ist es. Im besten Sinne, nicht polemisch, nicht belehrend, nicht kritikasternd nämlich. So nett und dezent nicklig eben wie einst Heinz Erhardt, wenn er vor sein schon chronisch aufgeheitertes Publikum trat und noch ’n Gedicht avisierte. Liest man sich blätternd nun durch Kerstin Krämers „Coronöses Bestiarium“ übermannt, oder gendergerecht, überfraut einen flugs dieses angenehme Nierentisch-mit-Erdbeerbowlewohlgefühl.

Doch, Frage zwei: Hat Humor denn nicht allzeit auch was Subversives? Ja hat er, weil es ja immer auch darum geht, nicht alles gar so ernst zu nehmen, dem bösen Schicksal lachend zu trotzen. Exakt das hat die Autorin und Journalistin, die seit vielen Jahren auch für die Saarbrücker Zeitung schreibt, mit viel Humor im Auge des Pandemie-Orkans und einer wohl ordentlichen Schreibwut im Bauch, getan. Andere haben sich in der Seuchenzeit durch Netflix gefräst oder plötzlich überrascht entdeckt, dass sie Familie haben. Kerstin Krämer hat die große Lockdownleere dichtend erfüllt – mit „animalischen Limericks“ wie sie es nennt.