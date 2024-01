Erste Opernfestspiele am Saarpolygon Opernfestspiele am Saarpolygon wollen einen "Flashmob" im Saarland auslösen

Optimismus gehört zu Joachim Arnolds leichtesten Übungen. Der am 2. November gestartete Vorverkauf für die von ihm organisierten ersten Opernfestspiele am Saar-Polygon in Ensdorf läuft, wie er sagt, mehr als rund. Etwa 4500 Tickets der maximal verfügbaren 10 000 seien bereits verkauft, sagt der Kulturunternehmer und Chef von „Musik & Theater Saar“, verantwortlich unter anderem für den Merziger Zeltpalast und „Klassik am See“ (Losheim) und jetzt auch „Vater“ der ersten Opernfestspiele am Saarpolygon. Zwischen dem 16. und 25. August wird Mozarts „Zauberflöte“ – vermutlich weltweit zum ersten Mal – auf einer Bergehalde gezeigt, in einer Open-Air-Arena mit großem Orchester und Chor, inszenieren wird der Star-Regisseur Stefano Poda, der auch schon für die „Arena di Verona“ gearbeitet hat.