Konzert im Terminus : Three For Silver in Saarbrücken: Diese Stimmbänder halten alles aus

Three For Silver in Saarbrücken: Diese Stimmbänder halten alles aus

Lucas Warford, der Kopf von Three for Silver. Foto: Parker Pfister

Saarbrücken Die US-Band Three for Silver kommt nach Saarbrücken – ein leises, ruhiges Konzert zum Entspannen wird das nicht.

Eines möchte man auf keinen Fall sein: ein Stimmband von Lucas Warford. Beim Singen lässt er sein Vokalorgan brüllen, flehen, jauchzen, gurgeln; zart kann es auch mal werden, bevor es wieder aus ihm herausbricht bei seinen Geschichten vom Teufel, der Hölle, dem Schicksal und dem Alkohol. Der Amerikaner ist das Zentrum der Band Three for Silver, einer personell immer mal wieder um ihn rotierenden Formation; seit einem Jahrzehnt ist sie auf Tour, mit einer Musik, die nicht ganz einfach zu beschreiben ist. Von „Doomfolk“ spricht der Pressetext der Band, wobei da ersteinmal zu klären wäre, was genau das ist. In jedem Fall wird gefiedelt, ein Akkordeon erklingt, dazu ein klassisch-erdiges Rock-Instrumentarium. Viel Druck, aber auch musikalische Detailarbeit. Kein Text über die Band (auch dieser nicht) kommt um einen Verweis auf Tom Waits herum – wobei das Warford nicht als Kopisten ausweisen sollte, sondern eher eine vage Beschreibung des musikalischen Aromas ist.