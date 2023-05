Gastbeitrag von Mauritius Choriol, Abt von Tholey „Eine lebendige Abtei ist nicht wie eine konservierte Sehenswürdigkeit der Industrialisierung zu führen“

Meinung | Tholey · Nach den heftigen Vorwürfen des früheren Generaldirektors des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grewenig, an der Tholeyer Klosterführung, bezieht jetzt deren Abt in einem Gastbeitrag Stellung. Grewenig spricht in einem neuen Buch unter anderem von „Dummheit“, „Sabotage“ und „Krieg“ hinter den Klostermauern. Wie reagiert die Abtei auf die Vorwürfe?

Mauritius Choriol, Abt von Tholey

21.05.2023, 19:43 Uhr

Abt Mauritius nimmt Stellung zu den heftigen Vorwürfen an der Tholeyer Klosterführung. Foto: Oliver Dietze

Die Abtei Tholey ist wohl das älteste Kloster auf deutschem Boden und wurde in jüngster Vergangenheit vor allem durch die Chorfenster der frühgotischen Abteikirche, die der weltweit bekannte Gegenwartskünstler Gerhard Richter entworfen hat, international bekannt. Zu sehen sind zudem beeindruckende Glasfenster der afghanischen Künstlerin Mahbuba Elham Maqsoodi.