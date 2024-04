Theatraler Stadtspaziergang Völklingen neu entdecken – Unterwegs mit den "Mittelstadtgeschichten"

Touristen stürzen sich in fremden Groß- wie Klein-Städten am liebsten auf die Sehenswürdigkeiten, Einheimische sagen – und das ist nicht nur in Völklingen so – oft: „Ach, was gibt es hier schon zu sehen?!“ Vielleicht sollte man viel öfter Künstlerinnen und Theaterleute ran lassen, um Stadtrundgänge zu gestalten. Die saarländische Regisseurin Corinna Preisberg, die am Freitag, Samstag und Sonntag mit 13 Mitstreitern und Mitstreiterinnen zum theatralen Stadtspaziergang durch die Hüttenstadt einlud, bietet beiden etwas. Sowohl Ortsfremde, als auch, die schon alles zu kennen glauben, können Neues entdecken, staunen und sich nicht zuletzt vergnügen.