Registrierungspflichtiger Inhalt: 24-Stunden Kriegsgedenken der Saar-Kulturschaffenden : Saar-Künstler laden zum Gedenken an ein Jahr Krieg in der Ukraine in die Basilika Saarbrücken

Musik-Professor Oliver Strauch (l.) und Theatermacher Heiner Buchen vor einem Jahr bei der Spontan-24-Stunden-Aktion in der katholischen Basilika St. Johann. Foto: Sebastian Dingler

Exklusiv Saarbrücken-St. Johann Vor einem Jahr haben die Kulturschaffenden spontan in die katholische Basilika in Saarbrücken eingeladen, wo sie 24 Stunden mit Musik, Gedichten und Performance gegen den russischen Angriff auf die Ukraine protestierten. An diesem Donnerstag und Freitag laden sie erneut dorthin ein - nach einem Jahr Krieg mit 250 000 Opfern.

Der Theatermacher und Obdachlosenhelfer Heiner Buchen und der Jazz-Schlagzeug-Professor und FCS-Aufsichtsrat Oliver Strauch sind erneut die Organisatoren eines Protests der saarländischen Kulturschaffenden gegen den russischen Überfall auf die Ukraine. Ein Jahr nach der spontanen Aktion in der katholischen Basilika an der Katholisch-Kirch-Straße rufen Buchen und Strauch von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 15 Uhr, erneut zu Musik, Lesungen und Performances in das Gotteshaus. Der Krieg in der Ukraine dauert am Freitag bereits ein Jahr an, dagegen wollen sie protestieren. Zu den Akteuren zählen nach SZ-Informationen die Schauspielerin und Kulturmanagerin Edda Petri (unter anderm ARD-Tatorte) und der Staatstheater-Intendant Bodo Busse. Auch ukrainische Künstlerinnen sind dabei wie Anna Chernihiv oder Olesya Solodukha.

Buchen: Angriffe werden brutalisiert und ausgeweitet

Buchen, der vor ein paar Wochen als Pastoralreferent des Bistums Trier in Saarbrücken in Ruhestand ging, erklärte, dass sich die russischen Angriffe in der Ukraine in den nächsten Stunden und Tagen sicher weiter ausweiten und brutalisieren würden. „So wie es aussieht, werden zivile, dicht bewohnte Gebiete terrorisiert und ganze Straßenzüge verwüstet werden“, sagte Buchen der SZ. Buchen erklärte, dass er damit rechne, das weitere schlimmste Kriegsverbrechen durch die russischen Soldaten verübt werden würden. Zudem würde die Opposition in Russland drangsaliert und in Gefängnisse gesteckt. Junge Russen würden in den Krieg geschickt und verrecken, ohne das dagegen in Russland ein Protest möglich sei. „Gewiss ist, dass alle politischen Handlungsoptionen fragil sind, weil der Aggressor im Labyrinth seiner eigenen Lügen und Obsessionen gefangen zu sein scheint. Nichts an Gewalt lässt sich als undenkbar ausschließen“, erklärte Buchen, der mit seinem grenzüberschreitenden Jugendtheater-Projekt auch ich diesem Jahr auf die Bühne kommt.

24 Stunden erinnern, mahnen, ermutigen und nachdenken

24 Stunden lang wollen sich die Akteure demnach ind die Spannung zwischen dem „So wie es aussieht“ und dem „Gewiss“ stellen. Und erinnern, mahnen, ermutigen und nachdenken – gehalten durch Musik und Text.